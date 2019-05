Graafwerken naar vermist paneel Lam Gods in Gent leveren voorlopig niks op

Aan de Kalandeberg in Gent worden opgravingen uitgevoerd in het kader van de zoektocht naar het paneel van de Rechtvaardige Rechters, maar voorlopig zonder resultaat. De werken gebeuren op basis van een theorie van auteur Marc De Bel en amateurspeurder Gino Marchal, die vorig jaar ook al een vruchteloze piste lanceerden in het kader van een jeugdboek.

Het paneel de Rechtvaardige Rechters van "De aanbidding van het Lam Gods" van de gebroeders Van Eyck werd in de nacht van 10 op 11 april 1934 gestolen uit de Vijdt-kapel van de Gentse Sint-Baafskathedraal. Ook de grisaille van Johannes de Doper werd ontvreemd, maar later terugbezorgd. De Rechtvaardige Rechters zijn nu 85 jaar spoorloos, maar het gerechtelijk onderzoek naar de kunstroof loopt nog altijd.

Kalandeberg

In opdracht van het parket werd in september vorig jaar aan de Kalandeberg in Gent gezocht met een scantoestel naar een ruimte onder de grond waar het paneel zou kunnen liggen. De scan kwam er na een een tip van auteur Marc De Bel, die in het kader van een jeugdboek met amateurspeurder Gino Marchal de vindplaats suggereerde, via geforceerde hypothesen op basis van de afpersingsbrieven van hoofdverdachte Arsène Goedertier.

Het pleintje ligt op wandelafstand van de Sint-Baafskathedraal en in 1932 zouden er rioleringswerken geweest zijn. Goedertier zou het paneel in een onderaardse koker of gang kunnen verborgen hebben, stelden de auteurs, maar het onderzoek leverde toen geen aanwijzingen op dat er zich een koker onder de grond bevond. De aangepaste theorie gaat terug op tekeningen bij de Gentse dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, waarop een koker onder de Kalandeberg staat. De locatie werd gevonden via woorden en cijfers uit de laatste afpersingsbrief die Goedertier nooit verstuurde.

Het gaat om "Nina, oiseau, 152, Erpe XXX, arte en Jean", zegt Marchal. "Dit zijn dus de puzzelstukken waarmee we moeten werken om het raadsel te doorgronden. Volgens mij ben ik hierin geslaagd en ik zal uitleggen hoe ik dat deed: ik denk dat Goedertier ons locaties geeft en een afstand: 152 meter. Of anders gezegd: meet 152 meter vertrekkende van de genoemde locaties en zoek één gemeenschappelijk punt dat bijgevolg op exact 152 meter ligt van alle andere locaties", stelt Marchal in een overzicht van zijn theorie, die de voormalige Gentse burgemeester Daniel Termont ter beschikking stelde.

"We zijn heel teleurgesteld. Wat we dachten dat het paneel ging zijn, bleek een ijzeren muurladder." Dat zegt de voormalige Gentse burgemeester Daniel Termont nog na de mislukte opgraving aan de Kalandeberg in het kader van de zoektocht naar het paneel van de Rechtvaardige Rechters.