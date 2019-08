Graafwerken naar geldkoerier Zwarts leveren niets op

De opgravingen die maandag en dinsdag zijn uitgevoerd om het lichaam van de verdwenen geldkoerier Francis Zwarts te vinden, hebben niets opgeleverd. Dat meldt het Brusselse parket dinsdagavond. "Het was voor ons belangrijk om, al was het maar uit respect voor de familie, alle deuren te sluiten, maar dat is ditmaal helaas vruchteloos gebleken", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "Hopelijk duiken er in de toekomst andere elementen op die wel leiden tot de antwoorden waar de familie al 37 jaar naar zoekt."