Graafwerken in Brussel naar lichaam in 37-jaar oude cold case

In Brussel worden deze week graafwerken uitgevoerd in de buurt van de Van Praet-brug. Speurders gaan er op zoek naar het lichaam van Francis Zwarts, een jonge veiligheidsagent die in 1982 spoorloos verdween na een roofoverval op de luchthaven van Zaventem. Dat is bevestigd aan VTM Nieuws. Ex-rijkswachter Madani Bouhouche, wiens naam vaak opduikt in verband met het dossier van de Bende van Nijvel, werd in 1995 voor de moord veroordeeld, maar Zwarts lichaam werd nooit teruggevonden.

(Lees verder onder de video)

Veiligheidsagent Francis Zwarts verdwijnt op 25 oktober 1982, nadat zijn bestelwagen met 30 kilogram goud en 1.000 goudstukken aan boord, overvallen wordt. Speurders gaan ervan uit dat Zwarts in je jaren 80 is neergeschoten en dat zijn lichaam daarna gedumpt is. Alleen is dat lichaam nooit gevonden. Madani Bouhouche, de ex-rijkswachter die gelinkt wordt aan de Bende van Nijvel, werd in 1995 veroordeeld voor de roofmoord. Hij kreeg toen 20 jaar celstraf. Zijn kompaan Robert Beijer, ook ex-rijkswachter, wordt vrijgesproken van de moord.

Aanwijzingen

Nog veel later, in 2007 en 2010, beweert Beijer verschillende keren dat hij inderdaad samen met Bouhouche achter de overval zit en dat hij weet waar het lichaam van Zwarts begraven is. Volgens Beijer is Bouhouche, die in 2005 is gestorven, wel de moordenaar. Beijer wil een deal sluiten met het Belgisch gerecht en zou in ruil voor een nieuwe identiteit de plaats tonen waar Zwarts begraven ligt. Maar de Belgische overheid weigert te onderhandelen met een crimineel als Beijer.

Het is niet duidelijk of de info waardoor het parket het onderzoek nu heropend heeft, ook van Beijer komt. Het is wel duidelijk dat er deze week graafwerken in de buurt van de Van Praet-brug in Brussel gepland staan.



De namen Bouhouche en Beijer worden vaak in verband gebracht met de Bende van Nijvel, maar er is nooit enig sluitend bewijs gevonden dat beide criminelen effectief iets met de bende te maken hadden. Beijer wootn op dit moment in Thailand.