"Gouden tip" na brand in Vlooybergtoren

Volgt er een doorbraak in het onderzoek naar de aangestoken brand die de Vlooybergtoren in Tielt-Winge vorig weekend grotendeels vernielde? Burgemeester Rudi Beeken ontving vanochtend een anonieme brief met daarin enkele namen, bevestigt hij aan VTM NIEUWS. Zij worden door de briefschrijver beschuldigd van het vandalisme.

De namen komen overeen met personen die in het politie-onderzoek opdoken. “We staan aan de voooravond van de bekendmaking van de daders”, luidt het bij de burgemeester. "In de brief staat dat het gaat om een groep daders tussen de 5 à 10 personen die ook al brand gesticht hebben in het Hageland. De brand in de Vlooybergtoren geldt wel als hun 'koninginnenstuk'."

De Vlooybergtoren is vooral bekend door de Vier-serie Callboys. De vernielde trap blijft voor onbepaalde tijd gesloten.

