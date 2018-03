Gooit Damso WK-lied online?

De Brusselse rapper Damso heeft op Twitter gereageerd op de heisa van de afgelopen dagen. Op zijn pagina deelde hij een nummer met de Belgische vlag als achtergrond. Volgens Brusselse media gaat het om een fragment uit het WK-lied, maar dat is niet officieel bevestigd.

Het is niet duidelijk of het om het WK-lied of een deel van het WK-lied gaat. "We doen alles van tevoren omdat er geen herhaling is. Alles kan stoppen... Want wie zijn we echt wanneer we niet echt zijn? Niemand heeft er ooit van gedroomd om geboren te worden...", zijn enkele fragmenten uit het nummer.

De rapper zou het Belgische WK-lied maken, maar hij ligt al een tijd onder vuur omdat eerdere nummers seksistische en denigrerende teksten bevatten. De Koninklijke Belgische Voetbalbond zette de samenwerking gisteren uiteindelijk stop na druk van enkele sponsors, zoals Proximus en AB Inbev.

Rode Duivels Bij de Rode Duivels zelf kwam er nog niet veel reactie op de beslissing van de voetbalbond, al zijn er wel een paar opmerkelijke retweets. Michy Batshuayi retweette het bericht van Damso zelf. Ook Thomas Meunier deed dat, al retweette die ook nog een opmerkelijk bericht van een andere gebruiker.

Dans les bureaux de l'union belge

- Bon Damso, on fait quoi?

- On annule.

-Ok. Et pour les chants racistes dans les stades?

-Non, ça on laisse, ça met l'ambiance

-Ok. — cedubeton (@cedubeton) 9 maart 2018

Geen commentaar VTM NIEUWS heeft het management van Damso om een reactie gevraagd, maar ze willen niet reageren of bevestigen om welk nummer het gaat.

