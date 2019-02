Google weigert satellietbeelden kerncentrales te verbergen

Ondanks een officieel verzoek weigert Google de satellietbeelden van kerncentrales in ons land te blurren op Google Maps. Het FANC ziet een echt veiligheidsrisico en laat het daar niet bij.

Dat schrijft De Tijd vandaag. Zowel het FANC als het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben de internetgigant gevraagd de beelden onscherp te maken op de kaart. ‘Er zijn wel contacten geweest over die kwestie, maar er is in België geen juridische basis om Google te vragen die beelden te verwijderen’, reageert Google Belgium-woordvoerder Michiel Sallaets.

Uit een veiligheidsanalyse van het FANC was gebleken dat de publieke en scherpe luchtbeelden van de nucleaire sites in Doel en Tihange een risico vormen, onder andere voor aanslagen. Ook de Franse onderzoekscommissie voor nucleaire veiligheid had in een rapport al aangekaart hoe risicovol het is dat satellietbeelden van de kerncentrale in Tihange in enkele muisklikken te vinden zijn.

FANC-woordvoerster Ines Venneman laat weten dat het agentschap zich niet neerlegt bij de weigering van Google. ‘Wij blijven bij ons standpunt. Die beelden moeten geblurd worden en we gaan alle mogelijke pistes onderzoeken om dat gedaan te krijgen. In eerste instantie gaan we proberen het voorbeeld van Defensie te volgen. Die kreeg het wel gedaan satellietbeelden van militaire sites te laten blurren.’