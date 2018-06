Gokkers verliezen nu tot 36% meer

De overheid heeft het licht op groen gezet voor een verhoging van de uurverliezen op gokmachines in casino's en speelhallen. Voortaan kan iemand aan zo'n toestel 36 procent meer geld kwijtspelen, bericht Het Laatste Nieuws.

Het gemiddelde uurverlies loopt daarmee op tot 95 euro in casino's en tot 34 euro in speelhallen. De Kansspelcommissie spreekt van een logische indexering. "De speler wint of verliest niet meer dan vroeger."

De goksector was vragende partij voor de verhoging, omdat er al 18 jaar lang geen aanpassing gebeurd was. Niettemin boekte hij in 2016 nog een recordomzet van 850 miljoen euro.