Goedkoper op reis? Boek als buitenlander

Wil je goede deals scoren voor je reis deze zomer? Bekijk de prijzen voor gelijkaardige deals voor je droomvakantie dan eens alsof je niét uit België komt. De prijzen voor (bijna) exact dezelfde reizen kunnen namelijk verschillen van land tot land. Een tripje naar Portugal kost je bijvoorbeeld 232 euro minder op die manier, maar er is meer.

We worden ermee overstelpt: aanbiedingen, mails, advertenties op Facebook met vroegboekkortingen voor reizen in de zomer. Heel wat Belgen boeken dan ook nu al hun vakantie. Daarbij belangrijk om een goede deal te scoren? Eens (virtueel) over de landsgrenzen heen zoeken, dat doet de krant De Standaard uit de doeken. We deden ook zelf even de test.

Als je bijvoorbeeld met je kinderen of met je vriend(in) naar Disneyland Parijs wil, kan je goedkoper in hotels van Disney verblijven als je op de Duitse versie van de site kijkt. Eind augustus drie overnachtingen in het Disneyland kost je 3.446 euro op de Belgische versie van de site. Voor exact dezelfde formule en in dezelfde periode kost je dat op de Duitse versie van de site 2.584,50 euro. Dat is 861,50 euro verschil.

Hoe komt dat?

De voornaamste reden voor dat immense prijsverschil hoef je niet ver te zoeken. In heel wat Duitse regio’s loopt de zomervakantie voor schoolgaande kinderen al midden augustus af. Bij ons duurt die tot eind augustus. Als je als Duitser boekt, boek je dus in een periode die buiten de schoolperiode valt, waardoor het goedkoper wordt.

Pakketreizen

Maar niet enkel voor Disneyland Parijs is het goedkoper om eens naar prijzen te zoeken als buitenlander. Ook voor reisformules kan het interessant zijn. Zo vond De Standaard een reisformule bij reisorganisatie TUI die voor exact hetzelfde beduidend goedkoper uitkomt als Duitser.

Zo zochten ook wij een willekeurige reis op in een TUI-hotel in Portugal. De vlucht, het hotel in halfpension en een bustransfer voor twee personen kosten in de periode van 17 april tot 24 april 1.418 euro op de Belgische website. Voor diezelfde formule betaal je op de Duitse site 1.186 euro. Dat is een verschil van 232 euro. Daar kan je al wat cocktails in de bar van het hotel mee kopen.

Het ‘grote’ verschil? Op de Belgische website bieden ze een formule aan waarbij je vertrekt vanop de luchthaven in Zaventem. Bij de Duitse formule vertrek je vanuit Luxemburg.

Reisorganisatoren waarschuwen wel dat je op je bestemming dan ook een Duitser bent. Je kan dus niet terecht bij de Nederlandstalige reisleiders bij problemen.

