Goede zelfkennis? UHasselt geeft extra punt

Studenten aan de universiteit van Hasselt krijgen punten voor zelfkennis. Als een student bij een meerkeuzevraag een fout antwoord geeft, maar ook aanduidt dat hij er niet zeker van is, krijgt hij toch nog een deel van de punten, omdat hij zichzelf goed heeft ingeschat. Studenten Geneeskunde en Kinesitherapie werken er al mee, de universiteit wil het uitbreiden naar andere opleidingen.

De studenten Geneeskunde aan de universiteit Hasselt leggen het examen Spijsvertering af. Ze krijgen drie uur de tijd voor een examen met meerkeuzevragen. Daarbij moeten ze ook aanduiden hoe zeker ze zijn van hun antwoord. En dat kan extra punten opleveren.

Bij een fout antwoord waarbij je aangeeft het echt niet te weten, krijg je een vijfde van een punt. Omgekeerd geldt hetzelfde: ben je overtuigd van een goed antwoord en blijkt dat toch verkeerd, dan verlies je het volledige punt.

"Kan helpen"

De studenten zien wel heil in de methode. “Op sommige momenten kan het je helpen, bijvoorbeeld als je een vraag helemaal niet weet, dan kan je zeggen, ik weet het niet, en krijg je toch nog punten”, zegt Lowie Hermans, student Geneeskunde. “Maar ja... Het doet je ook wel heel hard nadenken over hoe zeker ben ik nu juist en kan ik mezelf goed inschatten. Het is dus niet gemakkelijk.

“Studenten die dingen niet weten, worden beloond, want ze zijn eerlijk en ze hebben zichzelf goed ingeschat. Maar die krijgen uiteraard niet het hele punt”, vult Jean-Michel Rigo, vice-rector onderzoek Universiteit Hasselt aan.

100 % zeker

Enkel als je een goed antwoord geeft, en je bent honderd procent zeker, verdien je het maximum. Maar durven studenten wel aan te geven dat ze zeker zijn?

“Ik heb dat vandaag drie keer gedaan denk ik”, zegt Geneeskundestudente Enya Cosyns. “Maar dat zijn dan echt de vragen waarvan je weet, dat kan niet anders, het is zo. Anders is het toch wel moeilijk.”

Niet nieuw

In de opleiding Geneeskunde en Kinesitherapie verbeteren ze de examens al vijf jaar zo. Bij kinesitherapie merken ze dat voor een bepaald opleidingsonderdeel nu twintig procent meer studenten slagen.

De unief wil de verbetermethode daarom uitbreiden naar de opleidingen economie, ingenieurswetenschappen en rechten.

"Eerlijkheid is belangrijk"

“Een advocaat of een magistraat, je verwacht van die mensen dat ze ook eerlijk kunnen zijn. En we hechten veel belang aan die bijkomende competenties die nuttig zijn voor de samenleving en het werkveld”, zegt vicerector Rigo. “Hier gaat het uiteraard om goede zelfkennis en eerlijk te kunnen antwoorden op vragen. Dit zijn belangrijke competenties voor bepaalde beroepen.”