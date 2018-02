'Goede' isolatie huizen net erg vervuilend?

De isolatienormen zijn zo streng geworden dat ze hun doel voorbijschieten en allesbehalve ecologisch zijn. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw in Het Nieuwsblad. Directeur-generaal Marc Dillen vraagt dat de overheid de regels herbekijkt.

Begin dit jaar werden de isolatienormen voor nieuwbouwwoningen strenger, waardoor de isolatiepakketten voor muren, vloeren en daken almaar dikker worden en nog beter isoleren.

Volgens de Confederatie Bouw is het risico groot dat een nieuwbouw, dichtgeplamuurd met al dat mate­riaal, zal oververhitten. Dat is goed nieuws voor verkopers van lucht-luchtwarmtepompen, die voor warmte en koeling zorgen, en van airconditioning. Die verkochten op twee jaar tijd een derde meer apparaten.

Goed voor het milieu is het echter niet. "Airco in januari? Dat is ­absurd. Zo'n installatie kost energie", aldus Marc Dille. En ook het extra isolatiemateriaal dat nu geplaatst moet worden, heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk. "Bij de productie ­komen klimaatgassen vrij. En die vervuiling moet dan weer gecompenseerd worden door energiezuinig te gaan bouwen."

De Confederatie vraagt dan ook dat de overheid hiermee rekening houdt vooraleer ze de regels verstrengt. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) noemt de nieuwe norm niet onrealistisch. "Energie-effi­ciëntie is heel belangrijk. Als Vlaamse regering willen we een norm die toekomstbestendig is, zodat mensen niet opnieuw moeten renoveren een paar jaar nadat ze gebouwd hebben."