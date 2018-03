Gluurder was "de brave" van Biezebaaze

M.D.B., de man uit Zwijnaarde die bevestigt de gluurder te zijn die voyeuristische filmpjes vanuit onder meer een Gentse sporthal online plaatste, speelde jaren geleden bij de band Biezebaaze. Frontman en zanger-gitarist Kurt Burgelman meldt aan Qmusic dat de bandleden erg verslagen zijn.

M.D.B. was een van de oprichtende leden van de Gentse groep Biezebaaze en speelde bij de groep tijdens de grote succesperiode. Niet veel later werd de samenwerking met de man beëindigd, omdat hij zich niet meer voor de volle honderd procent op de muziek kon toeleggen. De andere leden van Biezebaaze hebben nooit iets aan de man gemerkt en blijven zich ook afvragen of ze iets gemist hebben of iets hadden kunnen weten.

“De brave van de groep”

De bandleden van Biezebaaze omschrijven de man als iemand die goed in de groep lag, maar meer op zichzelf was dan de rest. Hij was volgens Burgelman “de brave van de groep”, M.D.B. bleef bijvoorbeeld nooit plakken na een optreden en nuttigde ook geen alcohol.

“Wij hadden geen enkel idee dat M.D.B. tot zoiets in staat was”, vertelt frontman Burgelman. “Wanneer we al eens iets zeiden over mooie vrouwen, deed hij daar nooit aan mee. We zijn dan ook erg verslagen en zijn even gedegouteerd als andere mensen die dit nieuws horen.”

