Gluurder filmde vrouwen echt overal

De voyeur die minstens tien naakte vrouwen filmde in de sporthal van de Hogeschool Gent sloeg ook toe in een zwembad, op zijn eigen werkplek en in een buurtwinkel. Dat schrijven de kranten van De Persgroep. Op die manier zou hij minstens zeven bijkomende slachtoffers gemaakt hebben. Volgens Het Laatste Nieuws kon een mogelijke dader geïdentificeerd worden.

Een vrouw die bespied wordt terwijl ze naar het toilet gaat in een zwembad. Een winkelende dame die onder haar rok gefilmd wordt. Twee collega’s die van onder hun bureau tussen hun benen gefilmd worden. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de slachtoffers die de voyeur met gebruikersnaam 'dgreedb' maakte buiten de sporthal van de HoGent.

Al die beelden deelde hij tussen september 2016 en februari 2018 op een internetforum, waar ze druk bekeken werden door de ruim 170.000 andere gebruikers. De dader voorzag de filmpjes vaak van vernederende opmerkingen. In de begeleidende teksten legde hij ook meermaals uit hoe hij te werk gegaan was.

Drijfveren

Op een andere pagina legt hij uit wat zijn drijfveren zijn. “Het internet staat vol met porno, maar een nietsvermoedend meisje is zoveel meer waard. Zeker als je haar zelf kan filmen en nog meer als je haar kent. Ook al nemen we hier allemaal enorme risico’s, zelfs dat is niet genoeg, want we moeten dit ook nog delen met duizenden anderen. Zo wordt haar privacy keer op keer geschonden, maar net dat windt mij het meeste op”, aldus de man.

De voyeur heeft ook een montage gedeeld waarin een geklede vrouw te zien is. In dat filmpje is te zien dat de dader en het slachtoffer elkaar kennen: de jonge vrouw glimlacht naar de camera. Net deze onachtzaamheid heeft de politie op het spoor van de dader gebracht.

Seksueel afwijkend gedrag

Volgens experts wist de man heel goed waarmee hij bezig was en zou de voyeur bijzonder doordacht te werk zijn gegaan. “Voyeurisme is seksueel afwijkend gedrag”, aldus gerechtspsychiater Hans Hellebuyck in het Laatste Nieuws. “Het begint vaak klein, maar als daders zien dat het goed marcheert, dat ze niet betrapt worden, gaat het almaar verder.”

Psychiater Dirk De Wachter vult aan: “Die kick van niet betrapt te worden, werkt verslavend en - niet onbelangrijk - zichzelf versterkend.” Opgewonden geraken van naakte lichamen is op zich niet vreemd, “maar als je alleen maar opgewonden kan geraken op die manier en er anderen ongevraagd mee in moeilijkheden brengt, dan is dat op het psychopathologische en criminele af”, aldus De Wachter.

Strafbaar sinds 2016

Voyeurisme is nog maar strafbaar sinds 2016. Voordien was enkel aanranding strafbaar. Aangezien er bij het filmen of bespieden van naakte mensen geen fysiek contact is, bleven voyeurs vaak onbestraft. Vandaag kunnen voyeurs veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van zes maanden tot vijftien jaar. De gluurder in dit verhaal zou tot tien jaar kunnen krijgen aangezien een van de slachtoffers mogelijk minderjarig is, maar wel ouder dan zestien jaar.

