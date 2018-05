Glutenintolerant? Slechts 1 op 10 weet het

Slechts een op de tien mensen die lijden aan coeliakie of glutenintolerantie is zich bewust van de ziekte. Gemiddeld duurt het 13 jaar vooraleer een patiënt de diagnose krijgt. Hierdoor lopen patiënten meer kans op complicaties als osteoporose, neurologische aandoeningen en in zeldzame gevallen dunnedarmkanker. Dat meldt de Vlaamse Coeliakievereniging naar aanleiding van de internationale week van coeliakie (14 tot 21 mei).

Coeliakie is een ziekte waarbij een ontstekingsreactie ontstaat in het slijmvlies van de dunne darm onder invloed van gluten. Hierdoor wordt de dunne darm beschadigd en kunnen voedingsstoffen niet goed meer opgenomen worden, waardoor er tekorten kunnen optreden van vitaminen en mineralen. Gluten is een eiwit dat voorkomt in tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut.

Volgens de patiëntenorganisatie is de ziekte zwaar ondergediagnosticeerd in België. Een op de honderd mensen lijdt eraan, in België zouden meer dan 50.000 mensen nog niet gediagnosticeerd zijn.

De Vlaamse Coeliakievereniging heeft daarom een online zelftest gemaakt. Die is terug te vinden via de website van de vereniging, www.coeliakie.be.