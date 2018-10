Gitte (16) voor 1 dag burgemeester van Bree

Gitte Daniëls is vandaag voor één dag de burgemeester van de Limburgse gemeente Bree. Dat doet ze in het kader van Youca, de vroegere Zuiddag. Scholieren nemen voor één dag iemand anders zijn job over en schenken hun loon aan het goede doel.

De zestienjarige Gitte loopt vandaag een dag mee met Liesbeth Vanderauwera (CD&V), de burgemeester van Bree. Samen met 15.000 andere jongeren werkt Gitte voor Youca. De vzw zamelt geld in voor een project van Plan International in Ecuador. Seksueel geweld tegen tienermeisjes is daar een groot probleem, een op de zes wordt er ook zwanger.

Vijftig euro

"Ik vind het een zeer goed doel, want dat zijn meisjes van vijftien tot negentien jaar oud. Da's mijn leeftijd. En ik vind dat die beschermd moeten worden, want dat is toch wel belangrijk", klinkt het bij Gitte. Ze is erg enthousiast over haar werk van vandaag en leerde onder meer dat het als burgemeester op elk moment belangrijk is om heel vriendelijk te zijn. Gitte verzamelde vandaag alvast vijftig euro voor Plan International.