Gitarist Motörhead Eddie Clarke overleden

"Fast" Eddie Clarke, een vroegere gitarist van de loeiharde Britse heavymetalgroep Motörhead, is op 67-jarige leeftijd overleden, dat staat op de Facebookpagina van de band.

"Fast" Eddie Clarke zette prille muzikale schreden bij de progressieve bluesrockband Curtis Knight. Hij verving in 1976 Larry Wallis die de eerste gitarist van het door door wijlen Lemmy Kilmister opgerichte Motörhead was. Hij was zodoende te horen op het eerste officiële album dat in 1977 uitkwam, "Motörhead".

In de meest klassieke samenstelling van het gezelschap (met ook drummer Philthy Animal) registreerde hij mee de daaropvolgende albums "Overkill and Bomber" (1979), visitekaartje "Ace Of Spades" (1980), het live-album "No Sleep 'til Hammersmith" (1981) en Iron Fist (1982).

Carrière na Motörhead

Na het uitbrengen van dit album verliet de gitarist tijdens een Amerikaanse tournee de groep. Met vroeger bassist Pete Way van hardrockband UFO vormde hij de groep Fastway, waarin op een blauwe maandag ook Neil Murray (Whitesnake) de bas hanteerde.

Fastway scheidde in 1982 een eerste van zeven studio-albums af, waaronder "Eat Dog Eat" dat in 2011 een comeback betekende.

Op 6 november 2014 speelde Eddie Clarke in Birmingham met Lemmy (die overleed op 28 december 2015) het razendsnelle "Ace of Spades"

De gitarist overleed woensdag in een ziekenhuis, vechtend tegen een longontsteking.