Gigantisch waterlek veroorzaakt krater in Sint-Pieters-Leeuw

In Sint-Pieters-Leeuw is afgelopen nacht het gemeentelijk rampenplan in werking getreden nadat er een groot waterlek was ontstaan. Dat lek veroorzaakte een krater van vijftien op vijftien meter, en een dertigtal huizen en kelders liep onder water. Dat meldt het gemeentebestuur.

Het lek in de Fazantenlaan zou in de loop van gisterenvoormiddag al gemeld zijn aan watermaatschappij Farys, maar pas omstreeks 02.00 uur afgelopen nacht werd de ernst van de situatie duidelijk. Een deel van de Fazantenlaan was weggespoeld en in verschillende huizen en kelders liep het water naar binnen.

"Gezien de ernst van de situatie werd onmiddellijk de gemeentelijke fase van de noodplanning afgekondigd", meldt het gemeentebestuur. "Ter plaatse werd ook een operationeel commandocentrum opgestart. De hulpdiensten waren onmiddellijk ter plaatse en sloten de straten in de nabije omgeving volledig af. De hoofdleiding werd door de diensten van Farys afgesloten."

Voor de bewoners van de getroffen woningen voorzag de gemeente opvang in dienstencentrum Meander. Eén gezin moest worden geëvacueerd en werd eveneens opgevangen in het centrum.

"De breuk veroorzaakte een enorme krater van vijftien op vijftien meter met een diepte van twee meter", zegt de gemeente nog. "De watermaatschappij Farys en de watergroepen stellen alles in het werk om het leidingnet via alternatieve toevoerleidingen onder druk te houden. Ook wordt het nodige gedaan om de krater zo snel als mogelijk te dichten en de straten opnieuw open te stellen."