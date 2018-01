Ghelamco: "Auteur vroeg €15.000 om boek tegen te houden"

Ghelamco-topman Paul Gheysens beschuldigt de auteur van het boek ‘De Illegale Ghelamco Arena’ van chantage. Volgens de bouwgroep achter het Gentse voetbalstadion vroeg de man 15.000 euro. Dan zou hij het boek niet op de markt brengen. Ghelamco ging niet op dat voorstel in.

Gheysens zegt dat zijn bedrijf vorig jaar een rechtszaak had aangespannen tegen het boek. De rechter besliste toen echter dat het toch mocht verschijnen. Ghelamco legde zich neer bij die beslissing, ging niet in beroep en wachtte af. Daarop vroeg de auteur, Ignace Vandewalle, geld.

De club AA Gent en de burgemeester weten van niks. “Ik was verrast door deze mededeling. Wij hebben nooit zo een voorstel gekregen”, zegt AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. Dezelfde boodschap klinkt bij burgemeester Daniël Termont (sp.a). “De auteur, noch de uitgeverij heeft ons gecontacteerd”, zegt hij.

Transparantie

Vandaag mocht de pers alle documenten inkijken die moeten bewijzen dat het boek ‘De Illegale Ghelamco Arena’ vol leugens staat. Op die manier moet alles transparant zijn. Het gaat om tienduizenden bouwaanvragen en financieringsaanvragen.

“Op een paar uur tijd kan je het gewoon allemaal niet bekijken, daar heb je maanden de tijd voor nodig”, zegt VTM NIEUWS-journalist Wim Naert. "Je kan er dus helemaal geen conclusies uit trekken."

(Lees verder onder de video)



Razend

“Auteur Ignace Vandewalle is razend”, zegt Wim Naert, die met hem sprak. Hij laat weten dat hij nooit een dergelijk voorstel gedaan heeft aan Ghelamco. Vandewalle is er ook van overtuigd dat zijn uitgeverij dat niet gedaan heeft.

(Lees verder onder de video)



Stadsbestuur onder vuur

In zijn boek schrijft Vandewalle dat de Ghelamco Arena in Gent illegaal gebouwd is. Hij vertelt onder meer dat de burgmeester en de schepenen al jaren een gratis skybox krijgen in het voetbalstadion. Vooral het gegeven dat ze voor meer dan 5.000 euro aan drank en eten zouden hebben opgesoupeerd met belastinggeld, stuitte veel mensen tegen de borst.

Burgemeester Termont liet gisteren weten dat hij klacht zal indienen tegen de auteur. “Dat is wel het minste wat ik kan doen”, zegt Termont. “Ook op de burgerlijke rechtbank zal ik klacht indienen om een schadevergoeding te verkrijgen, die ik dan zal wegschenken aan een goed doel.”

Bekijk ook: