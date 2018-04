'Gezonde' app moet kinderen laten bewegen

Het Socialistisch Ziekenfonds wil kinderen meer laten bewegen door een computerspel. De ‘gezonde app’ is vooral bedoeld voor kinderen met een kilootje te veel.

Gamen om te vermageren, het klinkt raar, maar in de praktijk blijkt het wel te werken. De kinderen moeten tijdens de videogame gezonde voeding verzamelen. Hoe meer gezonde voeding ze verzamelen, hoe sneller ze kunnen rennen en hindernissen ontwijken. Tussendoor moeten de kinderen ook zelf bewegen.

“’Wij vinden bewegen uiteraard heel belangrijk, vandaar dat er in het spel na tien à vijftien minuutjes een beweegtussendoortje is”, zegt Siska Germonpré van het Socialistisch Ziekenfonds.

Volgens Yorka Demeyere, leerkracht in bassisschool Drie Hofsteden in Kortrijk, zal alles op deze manier ook beter blijven hangen bij de kinderen. “Dit is modern en het is echt hun ding. Zonder dat ze het beseffen, zullen ze veel leren.”