Gezocht: winnaar Euromillions

De Nationale Loterij is nog op zoek naar de vierde Belgische winnaar van de speciale EuroMillions Miljonairs-trekking van 23 februari 2018. De loterij roept die persoon op om zich te melden met het origineel, winnend spelticket.

Op dit moment zoekt de Nationale Loterij nog steeds naar de winnaar van de speciale trekking van EuroMillions van vrijdag 23 februari 2018. Die speciale trekking had een jackpot van maar liefst 174 miljoen euro en nog eens gegarandeerd 25 winnaars over de 9 deelnemende landen die elk 1 miljoen euro konden winnen via de ‘My Bonus-code’. Bovendien garandeerde de Nationale Loterij dat er minstens één Belgische winnaar zou zijn.

Uiteindelijk waren er vier Belgen die - niet dankzij de winnende combinatie - maar dankzij hun ‘My Bonus-code’ 1 miljoen euro hebben gewonnen. Deze ‘My Bonus-code’ kunnen de spelers niet zelf kiezen, maar wordt gegenereerd door de computer bij de aankoop van het spelticket.

Drie winnaars bekend, één ontbreekt

Drie winnaars hebben zich ondertussen al gemeld, maar de Nationale Loterij zoekt actief naar de vierde miljonair, die zich nog niet gemeld heeft.

De winsten van de trekkingsspelen van de Nationale Loterij kunnen worden geïnd tot twintig weken, te rekenen vanaf de trekkingsdatum. Het winnend ticket waarover we het hier hebben is dus geldig tot zaterdag 14 juli 2018. De winnaar wordt daarom gevraagd zich uiterlijk op vrijdag 13 juli om 16u aan te melden op de zetel van de Nationale Loterij, Belliardstraat 25-33 te 1040 Brussel. Hij/zij kan hiervoor contact opnemen met cel Winnaarsbegeleiding op het nummer 0476/472 404. Uiteraard kan de winst uitsluitend uitbetaald worden als het origineel spelticket wordt voorgelegd.

Twee keer eerder

Ter herinnering, in het 82-jarig bestaan van de trekkingsspelen van de Nationale Loterij is het nog maar twee keer voorgekomen dat een winnaar zich nooit heeft gemeld. De laatste keer was bij de Lotto-trekking van 26 maart 2016, waarbij een winnaar zijn of haar winst van ruim 6 miljoen euro, ondanks de verschillende oproepen van de Nationale Loterij, nooit is komen ophalen.