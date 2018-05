Gezocht: stewards en stewardessen

Luchtvaartmaatschappij Emirates is op zoek naar stewardessen en stewards. Daarvoor organiseert ze onder meer in België een aanwervingsdag, op 3 juni. Een belastingvrij salaris van gemiddeld 2.115 euro per maand bij aanvang, gratis gedeelde huisvesting in Dubai en goedkopere vliegtickets voor familie en vrienden moeten kandidaten over de streep halen.

Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew. Enkele voorwaarden: minstens 21 jaar oud zijn, minstens 160 centimeter lang zijn, vlot Engels spreken en schrijven, en geen zichtbare tatoeages hebben.

"Ons cabinepersoneel is open, hulpvaardig, vriendelijk, servicegericht en spreekt vlot andere talen. Die kenmerken zijn een absolute must om onze klanten die buitengewone reiservaring aan te bieden waar Emirates om bekendstaat", stelt Jean-Pierre Martin, country manager voor België, in een persbericht.

Emirates is sinds 2014 actief in België. Momenteel zijn er twee verbindingen per dag tussen Brussels Airport en Dubai.