Gezin met 3 kinderen moet na 7 jaar terug naar Albanië

Na de Armeense Kristina, dreigen nu ook drie Albanese kinderen teruggestuurd te worden. Zij en hun ouders wonen al ruim zeven jaar in ons land en gaan naar school in Oudenaarde. Daar zijn ze gisteren plots weggebleven. Het katholiek onderwijs verzet zich tegen de uitwijzing.

Het gezin ontvluchtte zeven jaar geleden Albanië, naar eigen zeggen omdat ze daar gevaar liepen. Het gezin vroeg hier asiel aan, maar tot drie keer toe kregen ze een negatief antwoord. Gisteren stond dan plots de politie voor de deur.

Verdrietig en bang

“Ze zeiden dat we naar hun bureau moesten gaan", vertelt de negenjarige Kejda. "Daar hebben ze ons dan vragen gesteld en brieven gegeven. Vervolgens hebben ze ons naar dit huis gebracht. Ik voel me verdrietig en ben bang”, reageert het meisje emotioneel.

Toch probeert het gezin te blijven, al kunnen ze elk moment terug naar Albanië worden gestuurd. “We proberen om hier te blijven, maar we weten niet goed wat we moeten doen", zegt de elfjarige Klejdis. “Enkele vrienden helpen ons en hopen ook dat we hier kunnen blijven.”

Directrice: “Kinderrechten geschaad”

De kinderen doen het goed op school en hebben veel vrienden. Ook voor hen was het nieuws een schok. “De kinderrechten worden in dit geval duidelijk geschaad”, zegt Katrien De Smet, directrice van de basisschool van de kinderen. “Iemand zo maar uit zijn vertrouwde omgeving wegtrekken zonder enige vorm van voorbereiding, vinden we absoluut niet kunnen.”

Ook Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert verbolgen. “Dit is het geval te veel”, klinkt het.

