Gewonde bij schietpartij in Deurne

In het Antwerpse Deurne heeft gisterenavond een schietpartij plaatsgevonden. Een persoon raakte daarbij gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Dat bevestigt de lokale politie aan VTM NIEUWS.

Getuigen maakten melding van verschillende schoten en een wagen die na de feiten wegreed. Aanvankelijk leken er geen gewonden te zijn gevallen. In de loop van de nacht is er echter toch een slachtoffer opgedoken in het ziekenhuis: een man met een schotwonde in de buik. Hij verkeert niet in levensgevaar. Een zwangere vrouw die alles zag gebeuren, raakte even in shock.

Afrekening?

Het slachtoffer kreeg een kogel in zijn buik en ligt in het ziekenhuis. Mogelijk is het nog maar eens een afrekening in het drugsmilieu. De politie en het parket onderzoeken of er een link is met de zogenaamde dodenlijst van drugsinformanten die twee weken geleden rondging.

De politie deed na de schietpartij nog nazicht in de buurt en verwittigde ook omliggende zones over de weggereden wagen, maar voorlopig zou er niemand zijn opgepakt. Over de dader en zijn motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt volop.

