Gewelddadige homejacking eindigt in crash op E40: 2 daders opgepakt na klopjacht

De politie kon woensdagochtend na een achtervolging en ongeval op de E40 in Aalst een dader oppakken van een gewelddadige homejacking in Erpe-Mere. In de buurt van de E40 in Aalst, Affligem en Asse werd een tweede dader opgepakt. In de buurt van beide locaties werd een massale klopjacht gehouden met ondersteuning van een helikopter naar de twee resterende daders.

De homejacking gebeurde in Aaigem, deelgemeente van Erpe-Mere. Vier criminelen belden iets na 7 uur aan en stormden binnen nadat de 90-jarige bewoonster de deur opende. Haar twee zonen werden na een kort handgemeen en onder bedreiging samen met de oudere vrouw gekneveld. Nadien doorzochten de daders het huis grondig. Een klein uur later gingen de criminelen er met hun eigen wagen en de twaalf jaar oude wagen van de bewoners van door. Vrij snel werden ze opgemerkt door de politie waarna een wilde achtervolging van start ging.

Die eindigde deels rond 8.20 uur op de E40 in Aalst met een ongeval toen de daders met de wagen van de familie tegen een vrachtwagen botsten. Een dader werd meteen opgepakt. Een tweede zette het op een lopen waarna een klopjacht volgde in de Aalsterse deelgemeente Nieuwerkerken. Twee andere daders verlieten verderop de snelweg in Affligem. Hun wagen lieten ze achter op een oprit in de Fooststraat waarna ze te voet op de vlucht sloegen. De politie zette de helikopter in om de daders op te sporen en kon uiteindelijk een van hen vatten op het domein van een leegstaande villa langs de Brusselbaan in Affligem. Het ging om de villa die destijds het decor vormde voor de VTM-reeks Amigo’s die, opmerkelijk, het verhaal bracht van enkele gedetineerden die een eigen restaurant opstartten.

Een politiepatrouille uit Zottegem die onderweg was om bijstand te verlenen na de overval, raakte betrokken bij een zwaar verkeersongeval op de Europaweg in Zottegem. Een vrachtwagenchauffeur merkte de politiewagen te laat op en kon een aanrijding niet vermijden. “Ik zag de combi niet op tijd. Op het moment dat ik de sirenes hoorde, was het te laat om uit te wijken”, aldus de chauffeur van de kleine vrachtauto. Gelukkig raakte hier niemand gewond.