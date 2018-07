Gewapende overval op Alma in Leuven

Twee gewapende mannen hebben vanochtend een Alma-studentenrestaurant in Leuven overvallen. Dat bevestigt de politie vaan VTM NIEUWS. Sommige bronnen schrijven dat er een gewonde is gevallen, maar dat wil de politie niet bevestigen.

Het gaat om het filiaal 'De Moete' dat aan het onderzoekscentrum IMEC ligt. Tussen 6.30 en 7.00 uur vielen twee gewapende mannen het restaurant binnen. Er was op dat moment enkel personeel aanwezig.

Er zou een persoon lichtgewond zijn geraakt door een mes, hoe dat gebeurd is, is niet duidelijk. Ook is niet geweten wat de overvallers buit hebben gemaakt. De politie is ter plaatse en heeft een onderzoek geopend.