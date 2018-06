In Lettelingen, in de provincie Henegouwen, is een grote politieactie aan de gang. Een gewapende man heeft er zich verschanst in een woning.

De situatie zou uit de hand gelopen zijn toen de politie langsging voor een huisbezoek. De man zou ook schoten afgevuurd hebben op de politie.

De politieactie begon rond 13 uur en is nog volop aan de gang. De speciale eenheden onderhandelen op dit moment met de man. Meer informatie is er voorlopig niet.

Foto: RTL Info