Gewapende man overmeesterd in Antwerpen

Aan het Kaaiplein, in het Antwerpse Burcht, is een 51-jarige man met een wapen overmeesterd door de veiligheidsdiensten. “We kregen een oproep binnen van een persoon die zich in het appartement van de man bevond", zegt Frank Andreassen van de lokale politie Zwijndrecht aan VTM NIEUWS. “De man is meegenomen voor verhoor.” Het is niet duidelijk wat hem bezielde.

"Sommigen spraken van een gijzeling, maar die berichten kloppen niet”, zegt Frank Andreassen van de lokale politie Zwijndrecht aan VTM NIEUWS. “Een persoon die zich in de woning van de gewapende man bevond, verwittigde de politie. Die kwam meteen ter plaatse en stelde een perimeter in. De man bedreigde de politieagenten met zijn wapen waarna de speciale eenheden ter plaatse kwamen en de man konden overmeesteren."

Niemand raakte bij het incident gewond. De 51-jarige man werd meegepakt voor verhoor. Het is niet duidelijk wat hem juist bezielde.