Gevonden lichaam in auto in Samber is van mama van 2

Het parket van Namen bevestigt dat het lichaam dat in de Samber gevonden is dat van een 42-jarige jogster met twee kinderen is. Het lichaam werd gisteren in een voertuig in het water gevonden. De chauffeur is opgepakt, maar die ontkent alle betrokkenheid.

De politie werd gisteren iets voor 9 uur verwittigd door een getuige die een man een vrouw had zien slaan en opsluiten in de koffer van een wagen. Later gisteren werd in Namen een auto uit de Samber gehaald, in de koffer van de wagen zat een lichaam verborgen.

Tijdens een persconferentie vandaag bevestigde het parket van Namen dat het lichaam in de koffer van een 42-jarige neonatologe van het ziekenhuis in Namen is. De vrouw was moeder van twee en woonde nabij de plaats van het misdrijf. Ze was aan het joggen op het moment van de feiten. De exacte omstandigheden van het overlijden van het slachtoffer zijn nog niet gekend.

Man opgepakt

In het onderzoek is de bestuurder van de wagen opgepakt. Hij wordt ervan verdacht de jonge vrouw te hebben gedood en nadien het voertuig in de rivier te hebben gedumpt. De man ontkent voorlopig zijn betrokkenheid. Hij wordt deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

