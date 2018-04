Gevangenisverpleegster al 5 dagen vermist

Een verpleegster van de Antwerpse gevangenis is al vijf dagen spoorloos en wordt met man en macht opgespoord. De politie houdt rekening met het slechtste scenario: dat de vrouw is ontvoerd door een of meerdere ex-gevangenen. In de hoop toch een teken van leven te krijgen, werd gisteren haar opsporingsbericht verspreid. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Al enkele dagen loopt er een onderzoek naar de ontvoering van de 45-jarige verpleegster Christine Lenaerts. Lenaerts is vorige zondagavond voor het laatst gezien, toen ze haar ernstig zieke vader thuisbracht in Antwerpen.

Haar auto, een Dacia Duster, is naderhand wel nog opgemerkt in de buurt van Bouwel, waar Christine woont. Twee mannen, van wie één ex-gedetineerde, probeerden de wagen ook te verkopen, maar zonder succes. Later werd er geld van de rekening van Christine afgehaald aan een automaat. De wagen is ook nog door ANPR-camera’s opgemerkt in Limburg en is daarna vermoedelijk richting Duitsland of Nederland verdwenen.

Ontvoering?

Tien dagen geleden werd Lenaerts nog met de dood bedreigd door Marco L., een ex-gedetineerde. Marco L. is de ex-verloofde van de uit de gevangenis ontsnapte Ashley V.D.V., aan wie Lenaerts recent onderdak had aangeboden. "Haar vriend, ex-gedetineerde Marco L., heeft mij een heel weekend gestalkt en bedreigd. Ashley is dan opnieuw gevlucht. Nu zit ik doodsbang thuis, met een honkbalknuppel binnen handbereik", vertelde Lenaerts toen. Speurders denken daardoor dat het om een ontvoering zou kunnen gaan.

De politie houdt ook rekening met andere scenario’s dan een ontvoering. Het opsporingsbericht vermeldt dat Christine dringende medische hulp nodig heeft. Over de stand van het onderzoek kon het Antwerpse parket, afdeling Turnhout, gisteren niet meer zeggen.

Over haar toeren

De gevangenisdirectie van Antwerpen schorste Lenaerts op staande voet toen ze hoorde over haar contacten met de gevluchte gevangene. De verpleegster besloot de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen. Volgens ex-collega’s van de gevangenis was de vrouw helemaal over haar toeren door wat er gebeurd is. Ze voelde zich onheus behandeld, omdat zij gewoon iemand in nood wilde helpen.