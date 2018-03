Geval van meningitis op school Anderlecht

In het Institut Notre-Dame Willemyns in Anderlecht is een geval van meningitis, oftewel hersenvliesontsteking, ontdekt bij een kind. De andere kinderen hebben intussen de nodige medicatie gekregen, om te vermijden dat de ziekte zich verder zou verspreiden. Dat meldt RTL-TVI.

Het nieuws dat er een kind meningitis had, raakte bekend tijdens een evenement op de school. Die gelegenheid werd meteen aangegrepen om alle ouders te informeren over de besmetting, waarna de kinderen meteen antibiotica kregen toegediend door het gezondheidspreventiecentrum van de gemeente Anderlecht.

"De situatie werd goed beheerd in de zin dat de hele school werd gecontacteerd", zei directeur Stéphane Rijmemans aan RTL-TVI. "Door het feit dat het nieuws naar buiten kwam op dezelfde dag als onze fancy-fair hebben we snel de ouders kunnen informeren. 95 procent van de aanwezige leerlingen heeft de nodige dosis antibiotica gekregen waardoor de situatie niet dramatischer is geworden."