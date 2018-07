Gevaarlijke wespensoort opgemerkt in Vlaanderen

De Aziatische hoornaar, een exotische wespensoort - ook wel monsterwesp genoemd, is opnieuw in ons land. Zowel in Ieper als in Kortrijk is een nest ontdekt. De Aziatische hoornaar is een bedreiging voor de honingbijen, ze kunnen hele kolonies bijen uitmoorden.

In het provinciedomein De Palingbeek is vanmorgen nog een nest met hoornaars vernietigd. Ze hadden zich genesteld in een houten constructie die deel uitmaakt van een kunstroute als herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

“In het nest is gif gespoten om ze uit te roeien”, zegt specialist Dries Laget van de Universiteit van Gent. “Daarbij dragen de bestrijders dikke pakken, want de wespen zijn agressiever dan gewone wespen.”

Uitroeien wordt moeilijk

De Aziatische hoornaar is in 2004 met een vrachtschip in Frankrijk terechtgekomen en heeft zich sindsdien verspreid. Vorig jaar is de wesp voor het eerst in Vlaanderen gezien. De soort staat erom bekend honingbijenkasten te kunnen binnendringen, en volledige nesten leeg te roven. Dat kan nefast zijn voor ons ecosysteem, want veel planten zijn afhankelijk van bijen voor de bestuiving en dus hun voortbestaan. “We zouden de Aziatische hoornaar willen uitroeien, maar wellicht zal dat nooit lukken”, zegt Dries Laget.

Gevaarlijk

Ook voor de mens is de Aziatische hoornaar niet ongevaarlijk. “De wesp kan zelf ook gif spuiten, het is gevaarlijk als je dat in je ogen krijgt”, zegt Dries Laget nog. “Als de wesp steekt, doet het ook meer pijn dan bij een gewone wesp."

Ook in een loods in Rollegem, deelgemeente van Kortrijk, is een nest gevonden. Dat nest zal deze week nog vernietigd worden.