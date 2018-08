Getuigen van moord op agent in Spa melden zich

De twee getuigen van de moord op een politieagent in Spa gisteren hebben zich gemeld. Dat maakt de federale politie bekend. De twee zouden in de taxi hebben gezeten op het moment dat een derde persoon vanuit diezelfde taxi een agent doodschoot.

In Spa werd vannacht een agent doodgeschoten, toen hij tussenkwam bij een dispuut. Na een caféruzie zouden de daders een taxi hebben genomen. Toen de grijze taxi gecontroleerd werd, ontstond een schietpartij. De schutter stapte uit en schoot vervolgens de agent dood. De tweede agent loste daarna een tegenschot.

In een bos vlakbij heeft de politie een dader kunnen oppakken. Het gaat om een 36-jarige Nederlander die gewond is aan de buik. Over zijn motief is nog niets bekend. De andere verdachten zijn nog op de vlucht en worden gezocht.

Getuigen

Al snel werd duidelijk dat naast de drie verdachten ook nog twee andere mensen in de taxi aanwezig waren. Zij waren al eerder opgepikt en hebben hoogstwaarschijnlijk niets met het incident te maken. De politie vermoedt echter dat zij alles hebben zien gebeuren en vroegen hen dus zich te melden. Dat gebeurde vandaag dus, de twee meldden zich bij de politie.

#FEEDBACK - De twee getuigen van de moord op de politieagent in Spa op 26/08/2018 hebben zich gemeld bij de politie.

Bedankt voor jullie medewerking. — Opsporingsberichten (@politie_zoekt) August 27, 2018

Bekijk ook: