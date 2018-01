Getuige ontploffing: "Ik hoorde mensen roepen van onder het puin"

Een student die vlak achter het ingestorte gebouw aan de Antwerpse Paardenmarkt op kot zit, denkt dat er zich nog mensen onder het puin bevinden. "Ik hoorde mensen van onder het puin roepen", zegt hij aan VTM NIEUWS.

"Ik zit hier veertig meter verder op kot en ben onmiddellijk komen kijken wat er gebeurd was", zegt Brett Buelens. "Er heeft zich een ontploffing voorgedaan en er is enorm veel schade tot aan de overkant van de straat. Een gebouw is volledig verwoest, twee andere zijn erg beschadigd. Ik denk dat het studentenkoten zijn die vernield zijn."

Volgens Buelens zitten er nog enkele studenten vast in de aanpalende gebouwen. "Ik zag studenten die niet meer uit hun kot geraken omdat de trap weggeblazen is", zegt hij.

Een andere getuige, die recht tegenover het ingestortte gebouw woont, bevestigt dat de schade enorm is. "Ik heb het niet zien gebeuren, ik zat in de zetel en hoorde een enorme knal. Ons huis bewoog zelfs een beetje", zegt Lislot Saerens. "Ik ben naar beneden gegaan om te checken of onze auto beschadigd was en de hele straat lag vol glas en PVC van kapotte ramen. Eerst zag ik totaal niets behalve een grote witte stofwolk. Daarna keek ik naar de gebouwen aan de overkant en die zijn volledig weg. Heel gek."

Volgens Lislot waren de hulpdiensten snel ter plaatse. "Er waren drie politiecombi's en twee brandweerwagens meteen ter plaatse. Het ging heel vlot allemaal. Er is intussen een grote perimeter ingesteld maar wij moeten ons huis niet verlaten", besluit Lieselot.