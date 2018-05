Getuige: "Libert schoot op politie in '82"

Een anonieme getuige zegt dat Michel Libert in 1982 betrokken is geweest bij een schietpartij op de politie. "Libert heeft me dat zelf gezegd", zegt de getuige aan VTM NIEUWS. Libert is een voormalige topman van de Westland New Post (WNP), een organisatie die al langer in verband wordt gebracht met De Bende van Nijvel.

Liberts naam duikt al langer op in het onderzoek naar de Bende, maar kwam de afgelopen weken opnieuw sterker in de schijnwerpers te staan, toen een nieuwe getuige via zijn advocaat Libert aanduidde als 'De Reus' van de Bende. Libert wordt al sinds 1984 onderzocht als één van de mogelijke Reuzen.

Al langer in vizier

De anonieme getuige zegt door Libert te zijn gerekruteerd voor de WNP. Ook zou hij Libert zijn tegengekomen toen die een verkenningsopdracht aan het doen was in een GB in Kraainem in 1981, en later zou Libert hem hebben toevertrouwd dat hij in 1982 bij een schietpartij op de politie betrokken zou zijn geweest.

Over welk schietincident het precies gaat, wil hij niet zeggen. In '82 vond er een schietincident plaats met de Franse politie in Maubeuge, en in Waver kwam een rijkswachter om het leven na een wilde achtervolging.

Dan toch Libert?

Zo’n dertig jaar geleden was Libert een fors gebouwde man van 1,91 meter, waardoor hij ook destijds in het vizier van de speurders kwam. In de jaren negentig gaf Libert toe meermaals voor de aanslagen van de Bende van Nijvel supermarkten verkend te hebben in opdracht van een onbekende opdrachtgever. Maar hij is wel altijd blijven ontkennen dat hij 'De Reus' van de Bende is.

Opgepakt

Toen Libert in oktober 2014 door de toenmalige onderzoeksrechter gedurende 48 uur werd vastgehouden, kwam er over de opdrachtgever van supermarktspionage ook geen duidelijkheid en mocht hij uiteindelijk als een vrij man opnieuw huiswaarts keren. “Een van de speurders heeft me toen gezegd dat ik de laatste was op hun lijstje van mogelijke daders”, verklaarde Libert vorig jaar in de Franstalige media. “Na mij was er het grote niets.”

Wie is de getuige?

De getuige werd op 17-jarige leeftijd gerekruteerd in het leger door Libert. “Om zogenaamd te werken voor Staatsveiligheid”, vertelt zijn advocaat Kristiaan Vandenbussche. “Bij zijn sollicitatiegesprek werd gevraagd of hij bereid was om bepaalde personen te schaduwen, om bewakingsopdrachten uit te voeren en om – als dat nodig zou zijn – mensen te doden in het belang van het land”, zei de advocaat ook.

De man besloot uiteindelijk uit de organisatie te stappen. “Hij stopte ermee toen hij een bepaald ereteken kreeg na een training in een bos waarop een adelaar en een hakenkruis stond”, vertelt de advocaat. “Dan is mijn cliënt tot het besef gekomen dat dat niets te maken had met de veiligheid van de staat, maar om een extreemrechtse organisatie. Twintig mensen met bivakmuts stonden toen klaar om over te gaan tot rekrutering”, vertelt Vandenbussche nog. “Een maand later zijn de eerste overvallen van de Bende van Nijvel begonnen.”