Getuige: "Bleef roepen tot brandweer me vond"

De 41-jarige Italiaan Antonio Caria kwam levend uit het gebouw na de ontploffing in Antwerpen van gisterenavond. Hij zat rustig thuis, op de vierde verdieping van een van de getroffen appartementsgebouwen. Hij keek naar de Italiaanse televisie toen hij plots een knal hoorde. "En dan was het donker", vertelt hij aan VTM NIEUWS.

"Ineens hoorde ik boef, een knal. Maar niet hard, niet zoals een bom. En dan was het donker. En was ik aan het vallen naar beneden", vertelt hij. "Ooh, zeg ik, mijn god! Maar ik was niet bang." Hij kon niet weg want zijn voet zat vast tussen een stuk hout. Een uur lang moest hij blijven liggen, voordat de brandweer hem kon bevrijden."

Dan ben ik beginnen roepen: 'Help, help, alsjeblieft!'", legt Antonio uit. "Ik heb veel pijn gehad. Dan ben ik de brandweer blijven roepen, blijven roepen, en dan hebben ze me direct gevonden." Als hij nu zichzelf op de beelden op de brancard ziet liggen, voelt dat raar aan.

De 41-jarige Italiaan is alles kwijt, maar daar piekert hij niet over. Nu kan hij alleen maar gelukkig zijn dat hij nog leeft. "Ik ben heel blij dat ik nog leef. Ik weet het niet, misschien heeft mijn moeder me geholpen."