Getest: huismerk even lekker als A-merk

Duurdere merken zijn even lekker als huisproducten. Dat tonen blinde smaaktesten en schrijft Het Laatste Nieuws. Zo is een Olé-chocoladewafel even lekker als een Leo. "Maar kopen gaat over veel meer zaken", zeggen experts.

"We winkelen niet met ons verstand, maar laten ons leiden door onze ogen, onze emoties”, vertelt marketingprofessor Malaika Brengman (VUB). “Het verklaart waarom we vaak kiezen voor het bekendere en duurdere product, dat niet per se beter is."

Blind proeven

Onderzoeksbureau ConsumerHouse, liet op vraag van Aldi 53 van haar populairste producten blind proeven door meer dan duizend Vlamingen en Walen. Voor alle producten werd het huismerk vergeleken met het A-merk. Het ging onder meer om ketchup, sportdrank, chips, appelsiensap en confituur. De testpersonen kregen de vraag welke smaak ze het lekkerst vonden.

De conclusie is opvallend: zo goed als alle huisproducten komen even goed, of zelfs beter, uit de test. Blind geproefd is er amper een smaak- of geurverschil merkbaar.

Niet-blind proeven

Vervolgens liet het onderzoeksbureau de testpersonen enkele producten proeven terwijl ze die konden zien. Toen bleek dat de A-merken plots beter scoorden. Waar het bruiswater van Bru in de eerste test 5,71 op 10 haalde, werd dat 7,33 toen ze wel konden zien. Tegelijk werd zonder blinddoek ook de goedkopere variant van Aldi minder lekker.

"Smaak wordt inderdaad grotendeels beïnvloed door de band die we hebben met een merk, eerder dan met het (voedings)product zelf", zegt Brengman.

Foto: HLN