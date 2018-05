Gespannen sfeer bij mars tegen politiegeweld

In Roeselare, is het al een tijdje onrustig door een mars tegen politiegeweld. Zo'n 250 mensen zijn door de straten getrokken om de Guineeër Lamine Bangoura. Die overleed twee weken geleden, toen de politie hem uit z'n huis zette. De politie was vanavond massaal aanwezig tijdens de mars. Maar toch is het tot opstootjes gekomen. Een twintigal mensen hebben de politie bekogeld. Het is nog niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt.

De familie en vrienden verwijten de agenten extreem politiegeweld. Ze zeggen dat er verwondingen zijn op het lichaam van Lamine Bangoura, maar het parket zegt dat uit de autopsie geen extreem politiegeweld is gebleken. De politie zette de man uit zijn woning omdat hij zijn huur niet betaalde.

Normaal zou de protestmars deze namiddag om 14uu al plaatsvinden, door het centrum en voorbij het politiekantoor, maar dat bleek te risicovol.

Risico-analyse

“We hebben een risico-analyse laten uitvoeren”, zegt de burgemeester van Roeselare, Kris Declercq (CD&V) aan VTM NIEUWS. “Met een traject door het centrum langs de politie kon de veiligheid niet gegarandeerd worden. Bij een wake twee weken geleden is het aan het politiekantoor al uit de hand gelopen. Daarom hebben we gekozen voor een traject net buiten het echte centrum. We wilden de mars ook alleen laten doorgaan als de grootste drukte in de stad is geluwd, dus na sluitingstijd van de winkels.”

Grote veiligheidsmaatregelen

Er zijn niet alleen agenten van het lokale korps aanwezig, maar ook van naburige korpsen en de federale politie.