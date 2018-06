Gesolliciteerd via VDAB? Minder kans op job

Sollicitanten die doorgestuurd worden via de VDAB, maken minder kans op een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek van de UGent, waarover De Standaard vandaag bericht.

De grootste reden daarvoor is dat veel werkgevers vooroordelen hebben over die werkzoekenden. Ze denken automatisch dat ze minder gemotiveerd zijn, minder verstandig, minder sociaal en minder goed op te leiden.

Dat komt omdat een werkzoekende door de VDAB soms verplicht wordt om op een vacacture te solliciteren, omdat ze moeten bewijzen dat ze moeite doen om een job te zoeken. De informatie dat de persoon werd doorgestuurd via de VDAB, woog zelfs sterker door dan het niveau van het diploma, of het aantal maanden dat de kandidaat werkloos was geweest.

"De resultaten zijn in lijn met wat de mensen misschien op straat zullen denken, dus in dat opzicht waren ze niet zo verrassend", zegt doctoraatsstudente Eva Van Belle aan VTM NIEUWS. "Maar de resultaten tonen wel aan dat de doorverwijzing van de VDAB misschien minder effectief is. Dat maakt het wél interessant."

Niet altijd geinformeerd

Bij de VDAB wordt wat verbaasd gereageerd op de resultaten. "Wij informeren werkzoekenden over vacatures", zegt woordvoerster Shaireen Aftab daarover in De Standaard. "Maar een bedrijf hoeft helemaal niet te weten dat een sollicitant via ons solliciteert."

Dat moet ook niet bij een 'sollicitatieopdracht' trouwens, al geeft Aftab toe dat de VDAB wel actief checkt bij de werkgevers of de kandidaat aan de opdracht heeft voldaan. Zo kunnen die dat wel te weten komen. "Dat bedrijven vooroordelen hebben tegenover mensen die vanuit werkloosheid solliciteren, verwondert ons dan weer niet."