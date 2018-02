Geseinde wegpiraat die 50 jaar rijverbod kreeg, geeft zich aan

De man die eind januari 7,5 jaar cel kreeg en een rijverbod van vijftig jaar, heeft zich vorige week gemeld bij de politie in Antwerpen. Dat zegt zijn advocaat Johan Platteau aan VTM NIEUWS en is bevestigd door het parket van Dendermonde. De 41-jarige wegpiraat werd in vier weken tijd drie keer dronken achter het stuur betrapt, maar verdween na zijn uitspraak van de radar. Benjamin D. gaat tegen zijn straf in beroep.

Benjamin D. moest zich op 19 januari voor de Dendermondse rechtbank verantwoorden voor verschillende verkeersinbreuken. De man werd drie keer dronken achter het stuur betrapt in slechts vier weken tijd en lapte daarbij ook zowat alle andere verkeersregels aan de laars.

De man was trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar kreeg hij al een levenslang rijverbod voor vluchtmisdrijf met een niet ingeschreven en niet verzekerde auto. Politierechter D'Hondt sprak daarom de zwaarste straf uit zijn carrière uit: een gevangenisstraf van 7,5 jaar, een boete van 60.400 euro en vijftig jaar extra rijverbod.

Tijdlang spoorloos Benjamin D. was zelf niet aanwezig op de politierechtbank en werd na zijn vonnis meteen geseind. Eind vorige week gaf hij zich uiteindelijk vrijwillig aan bij de politie in Antwerpen, zegt zijn advocaat Johan Platteau.

“De man is naar mijn kantoor geweest en heeft om mijn verdediging gevraagd”, zegt Platteau aan VTM NIEUWS. “Hij heeft zich na die consultatie vrijwillig aangeboden bij de politie om zijn straf te ondergaan." De man heeft zich volgens zijn advocaat helemaal niet proberen onttrekken aan zijn straf.

De advocaat laat weten dat ze de dossiers intussen hebben opgevraagd en dat ze beroep zullen aantekenen. "We gaan eerstdaags initiatief nemen om die zaak zo snel mogelijk opnieuw voor de rechtbank te krijgen.”

