Gerecht voert huiszoeking uit bij Dries Van Langenhove

In het onderzoek naar ‘Schild & Vrienden’ heeft het gerecht vandaag een huiszoeking uitgevoerd bij Dries Van Langenhove, de leider van de groep. Er zijn enkele dingen in beslag genomen, waaronder computermateriaal. Dat zegt het parket aan VTM NIEUWS.

Dries Van Langenhove kwam met zijn Schild & Vrienden in het oog van de storm terecht na een reportage in het VRT-programma ‘Pano’. Daar kwam aan het licht dat de leden van Schild en Vrienden onder meer racistische en seksistische boodschappen deelden.

Pano ging op onderzoek in de gesloten Facebookgroepen en chatruimtes van de organisatie en ontdekte naast tal van racistische en haatdragende boodschappen ook een hele reeks berichten die een inkijk geven in het online ‘trollenleger’ van de groep. Duidelijk is dat Schild & Vrienden een strak georganiseerde vereniging is die van bovenaf gecoördineerd wordt en waar ook online afspraken worden gemaakt om hun zaak zo veel mogelijk vooruit te helpen.

In de Facebookgroep plaatst voorzitter Dries Van Langenhove bijvoorbeeld geregeld een oproep tot een gecoördineerde aanval op een bepaalde pagina of organisatie. Als ‘beheerder’ van de Facebookgroep roept hij de leden met zoveel woorden op tot een “aanval” of een “raid” op bijvoorbeeld de communistische jongerenorganisatie COMAC. “Laat jullie gaan vrienden, troll the living shit out of ’em!”, klinkt het dan weer bij een bericht over feminisme aan de Universiteit Gent.

“Fake nieuws”

Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden ontkent de Pano-ontdekkingen ten stelligste. “Dit is fake nieuws”, zegt hij tegen de VRT. “U kan die posts gewoon op internet vinden. Of zelf maken. Iemand heeft mijn profielfoto en voornaam gestolen en post zo’n uitspraken in mijn naam. Maar die zijn niet van mij. Schild & Vrienden wil enkel een positieve mentaliteitswijziging te weeg brengen bij de Vlaamse jeugd en burgers. Al die aantijgingen gaan daar niets aan veranderen.”

Meer over Schild & Vrienden: