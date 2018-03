Gerecht valt binnen bij baggerbedrijf Deme

Het gerecht is binnengevallen bij het baggerbedrijf DEME in Zwijndrecht. Het bedrijf bevestigt dat er een onderzoek loopt en zegt dat het meewerkt met het gerecht.

Volgens DEME vond de huiszoeking plaats in het bureel van een voormalig werknemer en draait de zaak rond een baggerproject van enkele jaren geleden, maar meer details wil het bedrijf niet kwijt.

Het parket van Antwerpen geeft voorlopig geen commentaar, "in het belang van het onderzoek". Bronnen zeggen aan VTM NIEUWS dat er onder meer computers in beslag werden genomen. Het is niet duidelijk wat het gerecht precies zoekt.