Gerecht lost na twee jaar moordzaak in Geluwe op

Het gerecht van Ieper heeft een moordzaak van bijna twee jaar geleden opgelost. De vermoedelijke dader, een man van 29, is vanmorgen opgepakt in zijn huis In Zonnebeke.

Het slachtoffer, een vrouw, werd twee jaar geleden op oudejaarsdag in een sloot gevonden in Geluwe. Ze werd in brand gestoken en haar lichaam was niet meer te herkennen. Via DNA-onderzoek heeft het gerecht haar identiteit onlangs toch kunnen achterhalen.

Het gaat om een Vietnamese vrouw van 30 die in Japan woonde. Daar leerde ze de Belg kennen, die haar overtuigde om samen met hem naar ons land te komen. Het gerecht denkt dat hij de vrouw niet veel later heeft gedood. Hij wordt op dit moment ondervraagd.

Lees ook: