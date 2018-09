Gerecht houdt klopjacht op tienduizenden spookbedrijven

Het Brusselse gerecht begint een ongeziene klopjacht op slapende vennootschappen. Dat schrijft De Tijd. Dat zijn spookbedrijven die alleen op papier bestaan en handig zijn als dekmantel voor criminelen, onder andere voor belastingfraude, oplichting, drugstrafiek en de financiering van het terrorisme. Het parket-generaal van Brussel gaat samen met alle bevoegde diensten de tienduizenden spookvennootschappen in het Brusselse ontmaskeren en opdoeken.

"Dit is echt een groot probleem. Ik ben geschrokken van de cijfers die de federale gerechtelijke politie van Brussel kreeg over het aantal slapende vennootschappen die voor frauduleuze praktijken worden gebruikt", zegt Johan Delmulle, de procureur-generaal van Brussel. "Liefst 33.000 van de 110.000 vennootschappen met zetel in Brussel hebben de jongste drie jaar geen jaarrekening ingediend."

Platform

"Dit project sluit aan bij het Kanaalplan, waarmee we zicht wilden krijgen op wie echt in Brussel woont. Nu trekken we de lijn door naar de vennootschappen: de valsspelers moeten eruit. We zullen alle slapende vennootschappen identificeren. We richten een platform op waarop alle diensten de handen in elkaar zullen slaan", zegt Delmulle.

Foto: archief