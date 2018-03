Gentse voyeur vrijgelaten onder voorwaarden

De 41-jarige jeugdtrainer die verdacht wordt van voyeurisme in de kleedkamers van de Hogeschool Gent, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer van Gent beslist. Het parket kan nog in beroep gaan.

Mike D.B. werd maandag opgepakt nadat de politie drie huiszoekingen had uitgevoerd. Na zijn verhoor legde hij bekentenissen af. Hij gaf toe dat hij filmpjes maakte en een account had op een voyeuristisch forum.

De man werkte als coach in het sportcomplex van de Hogeschool Gent. De politie kreeg verschillende klachten over voyeuristische beelden die gemaakt werden van vrouwen in de kleedruimtes van het sportcomplex.

Strikte voorwaarden

De man werd dinsdag aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag de gevangenis nu verlaten. Hij moet zich wel aan enkele strikte voorwaarden houden. Hij mag niet in de buurt komen van zijn slachtoffers, of er contact mee zoeken en hij moet zich medisch laten begeleiden.

Lees ook: