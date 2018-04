Gentse voyeur vrij onder voorwaarden

De 41-jarige jeugdtrainer die verdacht wordt van voyeurisme in de kleedkamers van de Hogeschool Gent, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

Het gaat om M.D.B., een 41-jarige man uit Zwijnaarde die ook als jeugdcoach werkte in de sporthal waar hij zijn slachtoffers maakte.

De voyeur filmde minstens tien naakte vrouwen in de sporthal van de Hogeschool Gent en plaatste die filmpjes online op voyeuristische fora. Hij sloeg ook toe in een zwembad, op zijn eigen werkplek en in een buurtwinkel. De man viel door de mand nadat hij geprobeerd had om zijn account te wissen op het voyeuristisch forum. Hij legde daarna ook bekentenissen af.

Na een uitgebreide huiszoeking besliste de onderzoeksrechter op 13 maart om de gluurder aan te houden.

De Gentse raadkamer oordeelde al eens eerder dat de man kon vrijkomen onder voorwaarden, maar de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen ging in beroep tegen de beslissing. Vandaag is M.D.B. door de onderzoeksrechter vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Hij blijft nog altijd in verdenking gesteld van voyeurisme.

Tot tien jaar celstraf

De gluurder riskeert een celstraf van tien jaar, omdat een van zijn slachtoffers minderjarig zou zijn. Voyeurisme is nog maar strafbaar sinds 2016. Voordien was enkel aanranding strafbaar. Vandaag kunnen voyeurs veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van zes maanden tot vijftien jaar.

Bekijk ook: