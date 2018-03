Gentse voyeur blijft in de cel

De Gentse jeugdtrainer die aangehouden werd voor voyeurisme, blijft in de cel. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist. De verdediging had een vrijlating onder voorwaarden gevraagd.

De politie had verschillende klachten gekregen over de voyeuristische beelden van vrouwen die gemaakt werden in de kleedruimtes van het sportcomplex van de hogeschool. De 41-jarige jeugdtrainer uit Gent werd opgepakt en hij legde bekentenissen af.

Hij erkende dat hij de films maakte en dat hij de gebruiker was van de account op het voyeuristisch forum. De onderzoeksrechter in Gent liet hem aanhouden voor voyeurisme. Van de raadkamer in Gent mocht de man twee weken geleden vrijkomen onder voorwaarden, maar de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen ging in beroep tegen de beslissing.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling moest nu beslissen over de aanhouding. Die besloot dat de Gentse voyeur in de cel moet blijven.

