Gents stadsbestuur onder vuur: "Ghelamco Arena illegaal gebouwd"

De Ghelamco Arena in Gent is illegaal gebouwd. Dat schrijft Ignace Vandewalle in een nieuwe boek, waarover Het Laatste Nieuws bericht. In dat boek klaagt Vandewalle ook de te nauwe banden tussen de stad Gent en voetbalclub AA Gent aan. "Ik vrees dat dit het einde is van de sport."

Ignace Vandewalle onderzocht het volledige dossier en stelde naar eigen zeggen verschillende overtredingen vast. De grootste overtreding is volgens hem dat de stad Gent de wet op de overheidsopdrachten had moeten toepassen om de Ghelamco Arena te bouwen, iets dat niet gebeurde.

“Bij het bouwen van eender welke constructie waarbij meer dan vijftig procent overheidsgeld wordt gebruikt, moet je de wet op de overheidsopdrachten toepassen”, zegt Vandewalle aan VTM NIEUWS. De overheid had dus een aanbesteding moeten uitschrijven waardoor alle aannemers, financierders en architecten een gelijke kans kregen om het project in de wacht te slepen.

“Maar dat hebben ze in Gent niet gedaan. Het stadsbestuur heeft één bedrijf de opdracht gegund om de Ghelamco Arena te bouwen. Iedere projectleider had die kans moeten krijgen, maar dat is niet gebeurd. En dat is een overtreding van de wet.”

Te nauwe banden

Daarnaast spreekt Vandewalle ook over te nauwe banden tussen de stad en voetbalclub AA Gent. Zo blijkt dat de stad Gent in de zomer van 2016 in alle stilte aandeelhouder is geworden van de voetbalploeg en dat er ook mensen van de stad in de raad van bestuur zetelen.

“Ik denk dat daarmee het hek van de dam is, en dat we zo de sport kapotmaken. Als we toelaten dat overheden mogen participeren en investeren in professionele sportploegen…ik vrees dat dat het einde van de sport is. Dit is een precedent dat niet verder gezet mag worden”, zegt Vandewalle.

Gratis skybox

Daarnaast krijgen de burgemeester en de schepenen al jaren een gratis skybox, waarbij ze voor meer dan 5.000 euro aan drank en eten opsoupeerden. De rekening werd betaald met belastinggeld.

Burgemeester Daniel Termont (sp.a) ontkent dat niet. “We hebben een gratis loge, maar die ligt wel in de minst gunstige positie in het stadion”, zegt hij daarover in Het Laatste Nieuws.