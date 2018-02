Gent wil wijk met wooncontainers

De stad Gent heeft plannen om wijken te bouwen met wooncontainers. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. In de Nederlandse stad Almere hebben ze al zo’n wijk. “Voor jongeren zouden dat prima opstapwoningen kunnen zijn, maar het is niet de bedoeling dat gezinnen er hun hele leven wonen”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a).

In Gent zitten ze al langer met een woonprobleem. Er staan meer dan 10.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, de huurprijzen zijn er op vijftien jaar tijd verdubbeld en het is moeilijk om er een degelijke woning te vinden.

”We zijn op zoek naar creatieve oplossingen en modulair wonen is er één van”, zegt Rudy Coddens (sp.a). “Het OCMW, Sogent en de stad hebben heel wat gronden in Gent en we hebben besloten om die niet te verkopen, maar om ze nuttig te gebruiken. Dat kan door er modulaire woningen op te bouwen. In de volksmond noemt men die weleens wooncontainers maar die naam doet hen oneer aan. Tegenwoordig zijn die zeer modern en ze bieden veel mogelijkheden.”

Betaalbare woning

Er wordt nu bekeken welke systemen er zijn, welke gronden geschikt zijn en op welke manier ze gerealiseerd kunnen worden. Het plan kan dan verder uitgewerkt worden door de volgende bestuursploeg. Volgens schepen Sven Taeldeman is het wel belangrijk dat de woningen betaalbaar zijn.