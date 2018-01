Gent: treinreizigers geëvacueerd

Rond 20 uur is ter hoogte van de Vlaamse Kaai in Gent een trein geëvacueerd na een persoonsongeval. De trein was onderweg van het station Gent-Dampoort naar Gent-Sint-Pieters. “Er zijn vervangbussen ingelegd tussen Gent-Dampoort en Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort en Eeklo”, zegt Thomas Baeken van Infrabel aan VTM NIEUWS.

“De aanrijding gebeurde rond 20 uur, voor het station van Gent-Dampoort”, bevestigt NMBS. Een honderdtal reizigers werden door de brandweer geëvacueerd. De L-trein was onderweg naar Oostende.”

De preciese omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend.