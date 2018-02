Gent gaat meer screenen op asbest

De stad Gent gaat stadsgebouwen screenen op asbest in pleisterwerk, als bijkomende maatregel om de bestaande asbestinventaris te verbeteren. Op 47 van de 300 locaties is al een onderzoek gebeurd. Bij vijf van die gebouwen is asbesthoudende pleister aangetroffen. De gebouwen blijven in gebruik, maar het stadsbestuur neemt maatregelen om gezondheidsrisico's bij werken en renovaties uit te sluiten.

Veel steden namen al maatregelen tegen de gevolgen van asbest, een stof die vaak voorkomt in materialen die in het verleden gebruikt werden bij het bouwen van gebouwen. Omdat de stof ook in pleisterwerk opduikt, neemt het Gentse stadsbestuur maatregelen. "Intact pleisterwerk waarin asbest aanwezig is, vormt geen gevaar", zegt schepen Martine De Regge (sp.a). "Er is enkel een risico als er geboord, geslepen of gekapt wordt zonder gepaste aanpak." Voortaan zullen enkel gespecialiseerde firma's ingeschakeld worden.

Verschillende gebouwen

Sinds oktober 2017 zijn er in Gent 47 locaties onderzocht op een totaal van een 300-tal. Op 42 plaatsen waren de stalen negatief. Dat betekent dat er in die gebouwen geen asbest in het pleisterwerk is gevonden. Op vijf locaties is er wel asbesthoudende pleister gevonden.

Het stadsbestuur laat nu in samenwerking met de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een werkmethode ontwikkelen om gepast om te gaan met het asbest in pleisterwerk. Bij grote verbouwingsprojecten wordt het aanwezige asbest verwijderd.

Kosten voor stad

De kosten voor de inventarisering worden gedragen door de stad Gent, "maar de resultaten van die methodes kunnen gebruikt worden door andere steden en gemeenten", aldus De Regge. Zij betreurt dat Vlaamse middelen voor asbestbestrijding te laat kwamen voor de stad Gent, die het probleem al vroeger begon op te lossen.

De stad heeft tussen 2015 en 2018 3,7 miljoen euro uitgegeven aan asbestbestrijding. "Ik roep de hogere overheden op om asbest echt op de agenda te zetten en de nodige budgetten vrij te maken."