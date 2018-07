Gent in beroep tegen vernietiging boerkiniverbod

De stad Gent gaat in beroep tegen het vonnis van de Gentse rechtbank, die het boerkiniverbod in twee zwembaden vernietigt. "Zwemmen in boerkini verbieden vanwege de hygiëne of om veiligheidsredenen is niet gerechtvaardigd", luidde het oordeel. Maar daartegen gaat Gent nu in beroep.

Het gemeentelijk zwembadcomplex Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent mogen moslima's van de rechtbank niet langer verbieden een boerkini te dragen. De reglementen van de zwembaden moesten onmiddellijk aangepast worden, ook als er beroep aangetekend werd.

En dat is nu het geval in Gent. De stad Gent dient beroep in tegen het vonnis van de rechtbank. Zowel sp.a als Open Vld stonden in Gent achter het beroep. Groen ging dan weer wel akkoord met het vonnis, maar stuurde uiteindelijk haar mening bij. Of Merelbeke in beroep gaat, is nog niet duidelijk.

Zo lang de rechter in beroep geen nieuw vonnis heeft geveld, mogen vrouwen wel nog met een boerkini het zwembad in.

